2024-11-25 13:09:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة في حالة طقس البلاد للأيام المقبلة، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظاً في عموم المحافظات، في حين ستسجل محافظتي دهوك والسليمانية درجات حرارة صغرى تصل إلى 3 مئوية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الثلاثاء […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومحافظتين تصلان إلى 3 مئوية أولاً على ايشان.



