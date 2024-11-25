درجال يشكر رئيس الوزراء ويدعو لتوحيد الجهود لدعم المنتخب

2024-11-25 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

قدّم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، شكره وامتنانه لدولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لدعمه الكبير والمتواصل للمنتخب الوطني في مشواره ضمن التصفيات الآسيوية.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" درجال أكد خلال اجتماعه بأعضاء اتحاد الكرة على أهمية توحيد الجهود وتوفير الأرضية المناسبة لضمان استمرارية نجاح المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث حقق المنتخب المركز الثاني خلف نظيره الكوري الجنوبي، معرباً عن أمله بتحقيق حلم الجماهير العراقية في الوصول إلى المونديال المقبل".

وأضاف :" وقدّم درجال شكره الجزيل والامتنان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعمه الكبير والمُتواصل للمنتخب الوطني في مشواره بالتصفياتِ الآسيويّة، كما تمت مناقشة الاستعدادات اللازمة لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة خليجي 26، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على لقب البطولة الذي حققه المنتخب في النسخة الأخيرة التي استضافتها مدينة البصرة".