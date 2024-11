لبنان: الهبة العراقية رفعت مخزون النفط إلى 110 ملايين لتر

2024-11-25 13:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بيروت/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، اليوم الإثنين، أن الهبة العراقية رفعت مخزون النفط إلى 110 ملايين لتر. وقال فياض في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “وزارة الطاقة تستعد في الأيام المقبلة لتسلّم هبة من الوقود، موجهة من الدولة العراقية، عبر شركة النفط SOMO، وقدرها 15 مليون ليتر من …

