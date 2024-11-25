ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق

2024-11-25 13:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنطلق ظهر اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.

وتجمع المباراة الأولى فريق الكرمة وضيفه الزوراء في تمام الساعة الثانية والنصف في ملعب نادي الرمادي الرياضي، وفي ذات الوقت يلتقي فريقا النفط والكرخ في المباراة الثانية على أديم ملعب نادي الكوت.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين الطلبة ونفط البصرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي، فيما وتستكمل مباريات الجولة الثامنة يومي الثلاثاء والأربعاء.

يذكر انه تم تأجيل ثلاث مباريات لأندية الشرطة والقوة الجوية ودهوك، بسبب مشاركة الفرق الثلاثة في الاستحقاق الآسيوي والخليجي.







