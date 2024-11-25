حكم جديد بسجن "أم اللول" لست سنوات ومحاميها ينتظر "أنبوب الحياة الاوكسجيني"

2024-11-25 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي يوم الاثنين، حكماً بسجن المشهورة على شبكات التواصل الاجتماعي هديل خالد، المعروفة بلقب "أم اللول"، بسجن سنوات، وذلك بعد نقض الحكم المؤبد الصادر بحقها سابقاً.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في شهر آيار/ مايو الماضي على "أم اللول" بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وفي 29 آيار/ مايو أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد عليها بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وقال المحامي طارق الشرع: "بعد قرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وإلغاء قرار حكمها المؤبد، تم إجراء محاكمة هديل خالد، ومرة آخرى ومن ذات المحكمة أصدرت قرارا بالحكم 6 سنوات".

وأضاف أن القرار "مجحف ومخالف للقانون، لذا سأنتظر (أنبوب الحياة الاوكسجيني) إلا وهي محكمة التمييز، فسيرجع قرارها منقوضا ايضاً".