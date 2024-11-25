رحيل الفنانة التشكيلية العراقية ساجدة المشايخي

2024-11-25 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنانة التشكيلية ساجدة المشايخي، التي وافتها المنية، اليوم الاثنين.

وعبّرت النقابة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، عن تعازيها لذوي الفقيدة ومحبيها وزملائها.

وأشارت إلى أن الفنانة الراحلة، التي وُلدت في بغداد الكرخ، كانت من الشخصيات البارزة في الفن التشكيلي العراقي، وقد تخرجت من كلية الملكة عالية في بغداد، حاصلة على بكالوريوس في الفنون التشكيلية، وعملت كعضو في نقابة الفنانين العراقيين ومدرّسة في معهد الفنون الجميلة.

وخلال مسيرتها الفنية، أقامت المشايخي العديد من المعارض الشخصية والمشتركة داخل العراق وخارجه، وحازت على عدة جوائز تقديرية، من بينها جائزة الخزف المعاصر. تركت الفنانة الراحلة إرثاً فنياً مميزاً يشهد على موهبتها وإسهاماتها الكبيرة في تطوير الفن التشكيلي.