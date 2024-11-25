2024-11-25 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في العراق، يومالاثنين، عن إطلاق مشروع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسينشبكات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وقالتممثلة "يونيسف" في العراق ساندرا لطوف، خلال مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز،إنه "تحت قيادة الحكومة العراقية وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية، سيسرع برنامج الخدمات إيصال مياه الشرب وتحسين شبكات الصرف الصحي لتحقيقأهداف التنمية المستدامة والذي سيقود إلى تحسينات جوهرية في أنظمة المياه ويمكن للمجتمعاتوخاصة الأطفال والشباب من اتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي".

وأضافت"سيعزز البرنامج التغير السلوكي المستدام من خلال تحسين المعرفة والمواقفوالممارسات داخل المجتمعات بالإضافة إلى حماية الشباب من آثار التغير المناخيوتمكنيهم من تولي أدواراً قيادية في العمل على تحسين المناخ".

منجهتها، قالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي خلال المؤتمر "اليومنجتمع مرة أخرى لتسليط الضوء على شراكة حيوية أخرى من شأنها تحسين الوصول إلىالمياه النظيفة للسكان في جميع أنحاء العراق، وأعتقد أن الفيديو الذي تم عرضه للتويعزز التحديات بطريقة مرئية تماماً".

وأشارتإلى أن "تغير المناخ، بالإضافة إلى الري غير الفعال ومصادر المياه الملوثة،كلها أدت إلى تفاقم التحدي مع المجتمعات الضعيفة التي دفنت تحت وطأة آثاره".

وأكدت"هناك حاجة إلى عمل فوري لتحسين إدارة المياه والاستثمار في البنية التحتيةاللازمة، والشركاء الدوليون في وضع يسمح لهم بالمساعدة، كما أن الوكالة الأمريكيةللتنمية تعتزم دعم المشروع بمبلغ 20 مليون دولار لمعالجة تحديات المياه في العراق،وستدعم هذه الأموال الجهود الرامية إلى تحسين قدرة الحكومة على إدارة المياهوأنظمة الإدارة الرقمية وزيادة خبرة القطاع الخاص وإشراك المجتمعات المحلية فيتدابير الحفاظ على المياه".

وتابعترومانوسكي "ستعمل هذه الشراكة على تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي وضمانالوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وسيتطلب معالجة هذه القضايا المعقدة مشاركة نشطة منالحكومة والشركاء الدوليين وقادة المجتمع والقطاع الخاص وكل مواطن عراقي يعملون معاً،ويجب أن نضمن استخدام المياه بحكمة وعناية من أجل صحة ورفاهية الأفراد وبناء مجتمعمستقر وعادل".

ولفتتإلى أن "العراق المزدهر الذي نريد جميعاً أن نراه، والتحدي الذي واجهه لاينبغي أن يعرقل التقدم الحقيقي الذي أحرزناه منذ العام 2017، ولقد وسعت الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة لأكثرمن 12 مليون عراقي ودعمت أكثر من 140 مشروعاً للبنية التحتية للمياه بين عامي 2020و2023، وساعدت في إعادة تأهيل 10 محطات لمعالجة المياه مما ساهم بالوصول المياهلأكثر من نصف مليون".

وأردفتالسفيرة الأمريكية "نعتمد اليوم على الالتزام بالشراكة الطويلة الأمدللولايات المتحدة مع شركاء التنمية والحكومة العراقية لضمان الأمن المائي في وقتسابق من هذا العام، والتزمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليوندولار لتعزيز مبادرات مرونة المياه في العراق وتمكين المجتمعات من اتخاذ قراراتأفضل وأكثر استنارة بشأن استخدام المياه وإدارة الموارد بالإضافة إلى ذلك".

وقالت"احتفلنا في تموز/ يوليو الماضي بإطلاق نشاط جديد ممول من الوكالة الأمريكيةللتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار ينفذه برنامج الغذاء العالمي لتعزيز استعدادالعراق للمناخ والحد من المخاطر وتعزيز التكيف مع الممارسات الزراعية الحديثة كمايحافظ على سبل عيش الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء واستخدامها فيالمناطق الريفية".