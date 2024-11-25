الصدر يوعز بعد اجتماعه بالقائمين على مضيف آل الصدر في لبنان ببذل المزيد من الجهود خدمة للنازحين

2024-11-25 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اجتمع رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، بالقائمين على مضيف آل الصدر في الجمهورية اللبنانية، وأوعز إلى بذل المزيد من الجهود خدمة للنازحين والمتضررين من الأحداث هناك.

وذكر المكتب الخاص لرئيس التيار الوطني الشيعي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الصدر استقبل الإخوة المشرفين على العمل في مضيف آل الصدر في دولة لبنان الشقيقة".

وأضاف أنه جرى "الاطلاع على تفاصيل العمل من قبل الإخوة القائمين على المضيف وما يقدمه من خدمات إنسانية الى الإخوة اللبنانيين المتضررين في محنتهم".

وأوعز الصدر حسب البيان إلى "عدم التقصير وبذل المزيد من الجهود وتكثيف العمل لاستيعاب وشمول أكثر عدد ممكن من العوائل وأبنائهم من النازحين والمتضررين من جراء الأحداث التي تعصف بهم".



