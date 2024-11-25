الصدر يفتح مضيف "آل الصدر" في طرابلس ويدعو الى توزيع وقود التدفئة على اللاجئين

2024-11-25 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلن رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن فتح مضيف "آل الصدر" في مدينة طرابلس في الجمهورية اللبنانية.

وقال في تدوينة له على منصة إكس وتابعتها "بغداد اليوم" " بعد الشكر والامتنان العظيم للاخوة العاملين في مضيف آل الصدر الكرام في لبنان لما يقومون به من خدمة اخوتهم اللبنانيين، نوعز إلى فتح مضيف آل الصدر الكرام في طرابلس العزيزة فهم بحاجة لخدمتكم وتضحيتكم من الناحية الإنسانية".

وأضاف أنه "مع بدء الشتاء في لبنان، نرجو فتح باب توزيع وقود التدفئة على العوائل المحتاجة له، نحو حصة لكل عائلة شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التخويل".







