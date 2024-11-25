وزير التربية يفتتح اول برنامج استراتيجي بعيد المدى للحفاظ على سلامة التلاميذ

2024-11-25 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، اول برنامج استراتيجي بعيد المدى للحفاظ على سلامة التلاميذ بالتعاون مع الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تناغما مع مفردات حقيبة البرنامج الحكومي تحت ظل حكومة وطنية واعدة، افتتح وزيرها إبراهيم نامس الجبوري أولى البرامج الاستراتيجية الصحية التربوية بعيدة المدى بالتعاون مع وزارة الصحة، وسط حضور وزير الصحة صالح الحسناوي وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي ونخبة من المديرين العامين والمختصين في مجال الصحة المدرسية".

واضافت انه "جرت مراسيم الإطلاق في قاعة وزارة الصحة، اليوم، ألقى خلالها وزير التربية كلمة أبان فيها اهداف المشروع الذي يستند على ثلاثة مبادئ هي الشراكة والوقاية والاستدامة، وسعي الوزارة مع الصحة الى تحسين حياة الفرد والمجتمع والتركيز على التغذية المدرسية والصحة النفسية والبدنية والحماية من الامراض الانتقالية وغير الانتقالية".

وتابعت الوزارة ان "الجبوري اثنى في ختام الكلمة على جهود المساهمين في اطلاق هذه الاستراتيجية البناءة التي سبقها انشاء (250) وحدة صحية داخل المؤسسات التربوية والشروع في استكمال خطة البرنامج الموضوعة والبالغ عددها (2000) وحدة".