توجيه فوري لـ24 الف موظف حكومي بديالى

2024-11-25 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أصدرت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، توجيها فوريا لـ24 الف من موظفيها لتفادي سرقة رواتبهم.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الساعات 72 الماضية رصدنا كثافة في وجود ارقام مجهولة تتصل على موظفي الدائرة في مختلف الأقسام والمراكز الصحية تدعي الانتساب الى قسم الحسابات في صحة ديالى لأخذ بيانات الماستر الكارد الخاصة بالموظفين".

وأضاف أن "المتصلين ينتحلون في بعض الأحيان صفة موظفين في شركة ماسترد كادر لإيهام الضحايا من اجل الاستدلال على معلومات بطاقاتهم وسرقة رواتبهم فيما بعد مؤكدا ضرورة الحذر وعدم التفاعل مع هكذا اتصالات او تقديم اي بيانات لتفادي سرقة الرواتب ".

وأشار الى أنه "تم مخاطبة الفرق الأمنية المختصة من اجل التحقيق في ارقام الهواتف التي تستغل لإيقاع الموظفين في شبكات النصب من اجل الاستدلال عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".