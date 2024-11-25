من أصل 26 دائرة.. 20 امرأة يتولين مناصب قيادية في السليمانية

2024-11-25 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم الاثنين، عن ترأس 20 امرأة لمناصبإدارية من أصل 26 دائرة ضمن حدود المحافظة، مما يعكس دورهن الفاعل والمتزايد فيإدارة المؤسسات الحكومية.

وقالأبو بكر خلال مؤتمر صحفي لمكافحة العنف ضد المرأة، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السعيلتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حقوق المرأة لا ينبغي أن يقتصر على مناسبات معينة،بل يجب أن يكون جزءاً من الجهود اليومية طوال العام".

وأضاف"إذا اعتبرنا المجتمع كياناً حياً، فإن المرأة هي قلبه النابض. فهي رمزالحياة، التطور، والاستدامة الاجتماعية".

كماأشار المحافظ إلى أن السليمانية تولي أهمية كبيرة لتحقيق المساواة وتمكين النساءمن تولي المناصب القيادية.

وتابع"نحن نفتخر بكون 20 من أصل 26 دائرة إدارية في السليمانية تدار من قبل نساء،مما يعكس التزامنا بدعم قدراتهن وتحقيق تكافؤ الفرص".

تأتيهذه التصريحات في سياق الجهود المستمرة لمكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان،حيث تسعى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز دور المرأة في مختلفالمجالات وتحقيق العدالة والمساواة.

يشارإلى أن محافظة السليمانية تعد من المحافظات الرائدة في دعم حقوق المرأة وإشراكهافي المناصب الإدارية والقيادية.