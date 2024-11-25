انطلاق معرض أربيل للغذاء والزراعة بمشاركة دولية واسعة.. صور

2024-11-25 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، فعاليات "معرض أربيل للغذاء والزراعة" بدورته السابعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض شهد مشاركة واسعة لأكثر من 410 شركات من 19 دولة أوروبية وآسيوية، بينها بولندا، بريطانيا، النمسا، فرنسا، وإيطاليا.

وأوضح أن المعرض، الذي يستمر لمدة خمسة أيام حتى 28 من الشهر الجاري، تنظمه غرفة صناعة وتجارة أربيل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان وعدد من الجهات المعنية، بما في ذلك اتحاد الشركات العراقية وغرفة التجارة العراقية.

كما شهد المعرض حضور أكثر من 80 شركة عراقية وكوردية، فضلاً عن ممثلين من وزارات الصناعة والتجارة الاتحادية ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى غرف التجارة.

وبين، أن المعرض مخصص لعرض المنتجات الغذائية والزراعية، ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين التجار والشركات وأصحاب رؤوس الأموال في إقليم كوردستان والعراق مع الدول الأوروبية والآسيوية.

ولأول مرة في هذا المعرض، انضمت 30 شركة جديدة، منها شركات هولندية، التي تعتزم فتح فروع تجارية في إقليم كردستان والعراق، خاصة الشركات البولندية التي أبدت رغبتها في التوسع في السوق العراقي.