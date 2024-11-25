2024-11-25 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على أحد الإرهابيينالمتورطين بعمليات قتل بدوافع طائفية جنوبي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث في الشرطة الاتحاديةألقت القبض على الإرهابي (وليد الدليمي) المطلوب وفق المادة 4/إرهاب لمشاركتهبعمليات إرهابية وقتل طائفي في مناطق اللطيفية، وهور رجب، وعرب جبور،جنوبي بغداد".

وبينأن "عملية إلقاء القبض تمت ضمن قاطع عمليات اللواء الآلي الثالث في منطقة الدورةجنوبي العاصمة".