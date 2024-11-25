عواصف وسحب رعدية تصل بغداد وعدد من المحافظات

2024-11-25 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن العواصف الرعدية وصلت للعاصمة بغداد وشمال بابل وكذلك محافظة ديالى.

وقال السلامي في منشور على (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "العواصف الرعدية تصل للعاصمة بغداد وشمال بابل وتؤثر في الوقت نفسه على ديالى".

وأضاف أن "سحباً رعدية واسعة تؤثر على ميسان وشرق ذي قار وأخرى غرب السليمانية".

وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدرت اليوم تحذيرا للطيارين بشأن سحب ركامية وامطار رعدية ستؤثر على مسارات الطيران فوق الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار في عموم البلاد نتيجة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، والطقس بين الصحو إلى غائم جزئيا، مع فرصة لتساقط الأمطار في الجنوب والثلوج بشكل خفيف ومتقطع من المناطق الشمالية.