غرق طفلة ووالدها في نهر دجلة شمالي صلاح الدين

2024-11-25 14:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء بيجي بصلاح الدين، يوم الاثنين، بغرق طفلة وأبيهابعد محاولته إنقاذها من الغرق في نهر دجلة شمالي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلة بعمر سبع سنوات كانت تعلب بجوار نهر دجلةقرب قرية البو طعمة التابعة لقضاء بيجي (40كم شمالي صلاح الدين)، وعند نزولها لأطرافالنهر جرفتها المياه فسارع والدها لإنقاذها ولكنه غرق معها".

وأضافالمصدر أن "فرق الإنقاذ تكمنت من انتشال جثة الطفلة وتم نقلها إلى دائرة الطبالعدلي، فيما تواصل البحث عن جثة والدها البالغ من العمر 30 عاماً".