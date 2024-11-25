وزير الصحة يعلن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية

2024-11-25 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- كرار خليل

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، فيما بين أن الاستراتيجية تتمثل برؤية مستقبلية لتطوير واقع الصحة المدرسية في وزارتي الصحة والتربية.

وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والتي تتمثل برؤية مستقبلية لتطوير واقع الصحة المدرسية سواء كان في وزارة الصحة او في وزارة التربية"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية عدت من قبل مجموعة من الوزارات على رأسها الصحة والتربية والبيئة والوزارات الاخرى الساندة".

وأضاف الحسناوي: "أننا نعتمد اعتماد كبير على الصحة المدرسية في العناية بصحة التلاميذ"، مشيراً إلى أن "مجموع التلاميذ الموجودين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بحدود 11 مليون وهذا رقم كبير جدا من اطفال ويافعين فالنتيجة يحتاج لهم رعاية صحية مبنية على احتياجاتهم مرة من جانب اللقاحات ومرة بصحة الاسنان ومتابعة الحالة النفسية وكذلك الامراض الاخرى من صحة العيون والسمع وغيرها، وخطوة بعد أخرى تتكامل هذه الاستراتيجية وتنفذ بالشكل الصحيح".