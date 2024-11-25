جنايات كركوك: الإعدام بحق مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية

2024-11-25 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجرم ضبط بحوزته عبوة لاصقة مع جهاز موبايل وسلك خاص بتفجير العبوات داخل منزله كان يروم تفجيرها داخل مدينة كركوك بقصد بث الرعب والخوف بين الناس تحقيقاً لغايات إرهابية عام 2018".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".