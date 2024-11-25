2024-11-25 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إتلاف 25 طناً من اللحوم والشحوم المصنعة الممنوعة من الاستيراد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الرقابة الصحية في وزارة الصحة أتلف أكثر من 25 طناً من اللحوم والشحوم المصنعة "لية الأغنام" الممنوعة من الاستيراد في بغداد وديالى وواسط، لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".

واضاف، أن "فرق الرقابة الصحية في دوائر صحة بغداد الرصافة وديالى وواسط، نفذت حملات صحية مشتركة مع الجهات الساندة، ضبطت خلالها كميات كبيرة من اللحوم والشحوم المصنعة (لية الأغنام) الممنوعة من الاستيراد لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وتابع، أن "مجموع الكميات التي ضبطت يقدر بنحو 25 طناً و350 كغم من اللحوم والشحوم المصنعة (لية الأغنام)"، مشيراً إلى أن "الفرق أتلفت تلك الكميات وتواصل حملاتها في عموم الأسواق في بغداد والمحافظات".