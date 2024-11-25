صور.. إقليم كوردستان يناقش عمل مواقع التواصل الاجتماعي ويعتزم تنظيمها

2024-11-25 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ندوة حول مواقع التواصل الاجتماعي، ناقش فيها المجتمعون عمل تلك المواقع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة أقيمت تحت عنوان "من أجل مظلة قانونية لمواقع التواصل الاجتماعي".

وأعرب هاوكار عزيز (مشارك في الندوة ) لوكالة شفق نيوز عن أسفه لـ"التشتت الذي أصاب المجتمع من مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية".

وأضاف، أن "الاعلام ايضا له نصيب من هذا التشتت حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي دخلت بشكل كبير جدا الى الوسط الإعلامي وأصبح من الضروري العمل على تنظيم هذه المنصات".

من جانبه قال نامق هورامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الندوة أقيمت للحديث عن المراحل المقبلة في تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي في اقليم كوردستان وذلك مع تزايد الاهتمام بهذه المنصات".

وأشار إلى "إقامة العديد من الجلسات الحوارية لمناقشة جوانب هذه المسألة من عدة نواحي وآلية وضع خطة للتنظيم بما لا يخالف الخصوصية وحقوق الصحافة".

الى ذلك، قالت ماردين عبد الكريم (مشاركة في الندوة) لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الندوات مهمة جدا ومن الضروري ان يتم إقامتها في جميع المحافظات بإقليم كوردستان ويمكن القول إن اقامتها تأخرت اصلا".

وختمت قائلة، إن "العديد من المحاضرين شاركوا في هذه الندوة كممثلين عن الحكومة وتمت مناقشة مسائل جيدة جدا لمعرفة المشاكل وتشخيصها".