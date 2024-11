2024-11-25 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر قضائي؟ اليوم الاثنين، بأن محكمة التمييز أصدرت قرارا بالحكم ٦ سنوات على هديل خالد، الملقبة أم اللول. وقال المصدر لـ”عراق اوبزيرفر” إن “قرار الحكم الجديد جاء بعد قرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وإلغاء قرار حكمها المؤبد”.

