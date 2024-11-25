خلال 2023.. دخول 9 ملايين سائح الى العراق

2024-11-25 14:40:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مستشار وزارة الثقافة والسياحة والاثار ظافر مهدي عبدالله، عن دخول 9 ملايين سائح الى العراق في العام الماضي 2023. وقال عبدالله، إن العام الماضي دخل العراق 9 ملاين زائر اجنبي بحسب اخر احصائية ولكن هذا العدد تضاعف خلال هذا العام. وتابع أن هذا العام شهد استقطاب كروبات السياحية الاوروبية بشكل كبير والان ازدادت بشكل ملحوظ. واشار الى، ان السياحة الاثرية في العراق هي شتوية في الشتاء تبدأ من الشهر العاشر الى الشهر الثالث السياحة الاثرية وخاصة السواح الذين نستقطبهم هي اوروبا و امريكا. ولفت عبدالله الى ان الاماكن التي يقصدها السواح الاجانب مثلا الامريكان مثلا سياحة المغامرة او المغامرون يبدأ من البصرة ينزلون بالطيارة بالبصرة ومن البصرة يتحركون الى الناصرية من الناصرية الى النجف وكربلاء ومن ثم يذهبون الى بابل المدينة الاثرية ومن بغداد الى الموصل ويمرون بسامراء لما لها من اثار مهمة جدا للحضارة الاسلامية.