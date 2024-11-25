2024-11-25 14:45:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على إرهابي متورط بعمليات قتل بدوافع طائفية جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “قوة من اللواء الآلي الثالث في الشرطة الاتحادية ألقت القبض على الإرهابي (وليد الدليمي) المطلوب وفق المادة 4/إرهاب لمشاركته بعمليات إرهابية وقتل طائفي في مناطق اللطيفية، وهور رجب، وعرب جبور، جنوبي بغداد”. […]

ظهرت المقالة مدان بـ”القتل الطائفي”.. الإطاحة بالإرهابي وليد الدليمي في بغداد أولاً على ايشان.



