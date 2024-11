السوداني يستقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو

2024-11-25 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفير اليابان فوتوشي ماتسوموتو، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى العراق. وعبّر السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته “عراق اوبزيرفر” عن “شكره للسفير، مثمناً جهوده في إرساء وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تعاوناً في مجالات عديدة”. واشار الى “مساهمة الشركات …

