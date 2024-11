السوداني: نجدد الدعوات لمنع “اسرائيل” من توسيع نطاق الحرب

2024-11-25 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بالذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية، فيما جدد الدعوات لمنع “اسرائيل” من توسيع نطاق الحرب. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في الحفل الاستذكاري الذي أقامته وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى المئوية …

