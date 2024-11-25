2024-11-25 15:40:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تحذيراً بشأن هطول الأمطار.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تحديثات نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي تشير الى تقلبات جوية في كافة مناطق البلاد يوم غد الثلاثاء، وكذلك تعرض محافظات شرق البلاد، ميسان وواسط وديالى والسليمانية وكذلك صلاح الدين والبصرة الى هطول رعدي يمتاز بالغزارة على فترات".

وأضاف أنه "من المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح والليل وخلال الأيام المقبلة وفرص تشكيل الصقيع على الطرقات والمزروعات أمر وارد في شمال غرب البلاد والجنوب الغربي".