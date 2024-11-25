رئيس الوزراء يوجه بتوفير سبل التعاون بين مؤسسة الرئيس جلال طالباني وباقي المنظمات

2024-11-25 15:50:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتوفير سبل التعاون بين مؤسسة الرئيس جلال طالباني وباقي المنظمات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل وفد مؤسسة الرئيس جلال طالباني، الناشطة في المجال الثقافي والإنساني الوطني، وحفظ أرشيف الرئيس الراحل".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض سيرة وبصمات الرئيس الراحل، مام جلال طالباني، ومواقفه الوطنية، إلى جانب باقي القوى السياسية الوطنية العراقية، في مقارعة النظام الدكتاتوري، والإسهام في بناء العراق الجديد، وفق مبادئ الدستور والعدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد".

وأشاد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بالأدوار التاريخية التي اضطلع بها الرئيس الراحل"، مؤكداً أنه "كان بحقّ صمام أمان للشعب العراقي، ومن الضروري العمل على حفظ تراثه وأرشيفه والتعريف بنضاله ونضال القوى الوطنية ضد تسلط وإجرام النظام الدكتاتوري".

ووجّه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، "بتوفير سبل العمل والتعاون بين المؤسسة وباقي المنظمات والمؤسسات، من أجل إقامة برامجها في جميع أنحاء العراق، والإسهام في معالجة الملفات والتحديات في مجالات اختصاصها".

وأوضح، وفد المؤسسة، لرئيس الوزراء، أن "أنشطتها تشمل التعاون الأكاديمي مع عدد كبير من الجامعات العراقية، والعمل على نشر مبادئ التعايش السلمي، وحقوق الإنسان، ومحاربة المخدرات، وحماية البيئة، وأن عملها لا يقتصر على محافظات إقليم كردستان العراق، بل تسعى للعمل والنشاط في كل محافظات العراق".