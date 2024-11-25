الإعمار العراقية تبرم اتفاقية استشارية مع "يونيسف" لتحسين شبكات مياه الشرب

2024-11-25 15:51:38 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الاثنين، عن عقد اتفاقيةاستشارية مع منظمة "يونيسف" لتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فيعموم البلاد.

وقالمدير عام مديرية الماء في الوزارة عادل حسين، لوكالة شفق نيوز، على هامش مؤتمر إعلان"يونيسف" عن إطلاق مشروع لخدمات الماء والصرف الصحي بالتعاون مع الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية، إن "الاتفاقية عبارة عن تأمين وصول خدمات الماءوالصرف الصحي في جميع مناطق العراق".

وبينأن "الاتفاقية لمدة أربع سنوات يتم خلالها دعم مديريات الماء في محافظات بغدادوأربيل ونينوى وميسان والديوانية، وعند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقدم دعماًكافياً لعمل مديريات الماء حيث سيتم تشخيص مناطق الضعف والقوة في مجال شح المياه".

وأضاف"العراق دائماً يعقد اتفاقيات مع يونيسف وهي داعمة في هكذا مشاريع لنصب محطاتالمياه، ونحن نستشير يونيسيف ونأخذ برأيهم لمواكبة العالم ومعرفة آخر المستجداتوالتطور التكنولوجي".

وفيوقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في العراق، عن إطلاقمشروع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين شبكات مياه الشربوالصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وقالتممثلة "يونيسف" في العراق ساندرا لطوف، خلال مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز،إنه "تحت قيادة الحكومة العراقية وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية، سيسرع برنامج الخدمات إيصال مياه الشرب وتحسين شبكات الصرف الصحي لتحقيقأهداف التنمية المستدامة والذي سيقود إلى تحسينات جوهرية في أنظمة المياه ويمكن للمجتمعاتوخاصة الأطفال والشباب من اتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي".