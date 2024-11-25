البطاطا الكوردستانية في بولندا ومحادثات مع بغداد لحل مشكلات داخلية

2024-11-25 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليمكوردستان، يوم الاثنين تصدير 170 طناً من البطاطا المحلية إلى بولندا، فيما أكدتإجراء اتصلات مع بغداد لإنهاء المشكلات التجارية مع باقي المحافظات العراقية.

وقال رئيس فرع أربيللاتحاد المستوردين والمصدرين الكوردستاني، رسول حاج عمر، لوكالة شفق نيوز، إن"عدداً من رجال الأعمال والشركات البولندية قدموا إلى كوردستان ويريدون تطويرالعلاقات التجارية مع إقليم كوردستان".

وأوضح أن "علاقاتالشركات البولندية مع إقليم كوردستان هي أكثر في مجالات الثروة الحيوانية والألبانوالدواجن"، لافتاً إلى تصدير 170 طناً من البطاطا المحلية إلى بولندا، كما تماستيراد خمس حاويات من اللحوم المجمدة ".

واكد ان أي دولة ترغب في التعامل مع إقليم كوردستان، فإنأبواب كوردستان مفتوحة لها في أي مجال"، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستانتجري اتصالات مع بغداد لإنهاء المشكلات التجارية مع المحافظات العراقية الأخرى، لبيعمنتجاتها في جميع أنحاء البلاد".