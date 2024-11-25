2024-11-25 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص متهم بقتل أحدأقاربه، واعتقال 21 شخصاً متهمين بلعب القمار، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ علىالأمن والنظام.

وقالالمتحدث باسم شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطةنجحت في إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل يوم أمس الأحد بحق ابن خالتهباستخدام سكين داخل مركز المدينة".

وأوضحأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني للعدالة.

منجانب آخر، أعلن سليمان أن القوات الأمنية تمكنت ليلة أمس من إلقاء القبض على 11متهماً متورطين بلعب القمار، بينما تم القبض على 7 آخرين في عمليات سابقة خلال الأسبوعالماضي.

وأضافأن الشرطة ألقت القبض أيضاً على عدد من الأفراد المتهمين بتقديم المساعدة لهؤلاءاللاعبين من خلال توفير أماكن لهم لممارسة هذه الأنشطة غير القانونية.

وأشارسليمان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مكثفة لمكافحة الممارسات المخالفةللقوانين وتعزيز الأمن في المحافظة.