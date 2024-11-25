ركبا معه ثم اطلقا عليه النار.. إصابة صاحب "تك تك" واعتقال المتسببين في بغداد

2024-11-25 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن قوة امنية اعتقلت شخصين أطلقا النار على صاحب دراجة نارية نوع "تك تك" شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قوة أمنية لاحظت دراجة نارية نوع تك تك بداخلها 3 اشخاص بوضع يجلب الشك، واثناء استيقافهم من قبل القوة لم يمتثلوا الى الاوامر، وتمت ملاحقتهم وتم اطلاق النار على القوة".

وأضاف المصدر أن " الراكبين هددا صاحب الدراجة بعدم التوقف، لكنه لم يمتثل لتهديدهم حيث اطلقا النار عليه واصابوه برصاصة في منطقة اليد".

وأوضح المصدر أنه "تم تطويق المنطقة واعتقال الشخصين ونقل المصاب الى المستشفى ضمن منطقة حي الكوفة شرق العاصمة" مبينا أن "الشخصين كانا مخمورين".