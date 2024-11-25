الحبس الشديد بحق مدان يروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق

2024-11-25 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، يوم الاثنين، حكماً بالحبسالشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكرالمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"المدان ألقي القبض عليه جنوبي بغداد، وعثر داخل منزله على أسلحة ومستمسكاتوموبايلات وجهاز حاسوب، إضافة إلى منشورات تخص حزب البعث المحظور".

وأضافأن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 8/ أولاً من قانون حظر حزب البعثوالكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".