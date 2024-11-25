ضربة لريال مدريد وفرصة لمبابي.. الاصابة تبعد فينيسيوس عن الملاعب لمدة شهر

2024-11-25 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، انه "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور، تبيّن أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، وسيتم متابعة تطور حالته بشكل مستمر".

من جانبها ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، ان "فينيسيوس سيغيب عن المباريات لمدة شهر بشكل مبدئي، بسبب الإصابة".

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، كشف في وقت سابق سبب إشراك فينيسيوس في مركز أكثر عمقًا بالملعب، ومنح كيليان مبابي الجهة اليسرى، مشيرًا إلى أن اللاعب البرازيلي تعرض لإرهاق كبير بسبب السفر والمشاركة الكاملة في مباراتي البرازيل ضد فنزويلا وأوروجواي.

وعلى الرغم من ذلك، لعب فينيسيوس مباراة كاملة أمام ليجانيس، بينما تم استبدال مبابي قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

ولم تظهر أي إشارات خلال المباراة تدل على إصابة فينيسيوس، ولكن في غرفة الملابس، اشتكى اللاعب من آلام في الجزء الخلفي من الفخذ.

المصدر: وكالات