بسبب سوء التصرف بأموالهم.. محاولات لاقتحام مصرف التنمية الدولي في العرصات من قبل مودعين (فيديو)

2024-11-25 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت منطقة العرصات في بغداد، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، حالة من التوتر والغضب، حيث تجمع عدد من المودعين أمام فرع مصرف التنمية الدولي، في محاولة لاقتحامه، احتجاجًا على ما وصفوه بسوء التصرف في أموالهم وعدم تلبية طلباتهم المالية.

وقال شهود عيان لـ "بغداد اليوم" أن "التجمع بدأ صباح اليوم بمشاركة عشرات المودعين الذين رفعوا شعارات تندد بالإدارة المصرفية وتطالب بحقوقهم. وتصاعدت الأمور سريعًا إلى محاولة بعضهم اقتحام المبنى بعد شعورهم بالإحباط من غياب الاستجابة لمطالبهم".

وتكفل "بغداد اليوم" حق الرد، حيث لم يصدر المصرف بيانًا رسميًا حتى الآن حول الحادثة، في حين أكدت مصادر أمنية أن القوات المكلفة بحماية المصرف تدخلت لمنع الاقتحام، وتم تهدئة الموقف دون تسجيل إصابات تُذكر.