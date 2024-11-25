محافظ السليمانية: 20 امرأة تتقلد مناصب إدارية من اصل 26 في المحافظة

2024-11-25 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2025)، عن ترأس 20 امرأة لمناصب إدارية من أصل 26 دائرة ضمن حدود المحافظة، مما يعكس دورهن الفاعل والمتزايد في إدارة المؤسسات الحكومية.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي لمكافحة العنف ضد المرأة، "تابعته "بغداد اليوم"، إن "السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حقوق المرأة لا ينبغي أن يقتصر على مناسبات معينة، بل يجب أن يكون جزءاً من الجهود اليومية طوال العام".

وأضاف "إذا اعتبرنا المجتمع كياناً حياً، فإن المرأة هي قلبه النابض. فهي رمز الحياة، التطور، والاستدامة الاجتماعية".

كما أشار المحافظ إلى أن السليمانية تولي أهمية كبيرة لتحقيق المساواة وتمكين النساء من تولي المناصب القيادية.

وتابع "نحن نفتخر بكون 20 من أصل 26 دائرة إدارية في السليمانية تدار من قبل نساء، مما يعكس التزامنا بدعم قدراتهن وتحقيق تكافؤ الفرص".