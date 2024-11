2024-11-25 16:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، استمرار دعم بلاده لجبهة المقاومة، وللشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حتى تحقيق هدف زوال الكيان الصهيوني بالكامل. وأشار موسوي إلى أن "المؤشرات الحالية تدل على أن الكيان الصهيوني لن يبقى خلال الـ25 عاما القادمة". وأضاف أن "دعم إيران لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني يأتي من منطلقات قانونية وإنسانية […]

The post الجيش الإيراني: إسرائيل لن ترى الـ25 سنة المقبلة appeared first on جريدة المدى.