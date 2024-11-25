2024-11-25 16:09:04 - المصدر: ايشان

منذ أيام والعالم منشغل بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب الدائرة في غزة والقصف المدمر على لبنان، لكن السؤال الذي ظهرت إجابته للعلن، كان حول القضاة المسؤولين عن إصدار مذكرة الاعتقال، […]

ظهرت المقالة تحدوا التهديدات الأمريكية والصهيونية.. القضاة الثلاثة الذين أصدروا مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت أولاً على ايشان.



