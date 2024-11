2024-11-25 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، إقامة دعوى قضائية ضد خميس الخنجر بسبب تبنيه للخطاب التحريضي والطائفي. ادناه الوثائق:

