2024-11-25 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باقتحام مصرف التنمية الدولي من قبل مودعين يريدون الحصول على ودائعهم في العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ”عراق اوبزيرفر”، القوات الأمنية فرضت طوقاً امنياً، بعد ان تم اقتحام مصرف التنمية الدولي في بغداد من قبل مودعين يريدون الحصول على ودائعهم”. شاهد الفيديو عبر الرابط ادناه:

?t=nyGTEHzYGa8-iKefSUmgPw&s=08

The post بالفيديو.. اقتحام مصرف التنمية الدولي في بغداد من قبل مودعين first appeared on Observer Iraq.