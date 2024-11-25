مع إغلاق البورصة.. تعرف على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

2024-11-25 16:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعارصرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليمكوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفقنيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150250ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة،إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواقالمحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار،بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلالدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعرالشراء 150100 دينار لكل 100 دولار أمريكي.