جنايات الكرخ تصدر احكاما بالسجن بحق 3 مدانين بجريمة الأمانات الضريبية

2024-11-25 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن بحق 3 مدانين بجريمة الأمانات الضريبية

وقال مصدر قضائي في المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة ما يعرف بالأمانات الضريبية، بصدور أحكام بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير، والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، بالإضافة الى عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة، والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".