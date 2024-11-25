دوري نجوم العراق.. فوز النفط وتعادل الزوراء والكرمة

2024-11-25 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريقا الزوراء والكرمة، فيما حقق النفط الفوز على الكرخ، يوم الاثنين،مع استئناف منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتمباراة الزوراء والكرمة في ملعب الرمادي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً وانتهتبالتعادل السلبي 0-0.

وبهذهالنتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 14 بالمركز الثالث كما رفع الزوراء رصيده للنقطة 14أيضاً لكن جاء بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن الكرمة.

وفينفس التوقيت فاز فريق النفط على ضيفه فريق الكرخ بهدف وحيد دون رد للكرخ، وجرتالمباراة على ملعب الكوت الأولمبي.

وجاءهدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب النفط رمسيس كابريل في الدقيقة 26، ورفع النفط رصيدهللنقطة 15 بالمركز الأول مؤقتاً وظل الكرخ بالمركز 11 برصيد 10 نقاط.