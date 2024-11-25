اتحاد الكرة يرسل لاعبين عراقيين للعلاج في قطر

2024-11-25 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏افاد الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، يوم الاثنين، بإرسال لاعبين من المنتخب الى قطر لتشخيص إصابتهما وإجراء اللازم.

‏وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، ‏قرر إرسال اللاعبين زيد تحسين، وأسامة رشيد، إلى العاصمة القطرية الدوحة بغية إجراء الفحوصات اللازمة والوقوف على الإصابة التي تعرضا لها كلاهما وإجراء اللازم".

‏وأضاف أن "اللاعبين زيد تحسين وأسامة رشيد سيدخلان مستشفى سبيتار فور وصولهما قطر"، مبينا انها "مستشفى تخصصية وعلى مستوى من التطور الطبي وتقع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لإجراء الفحوصات للاعبين لتشخيص الإصابة بغية اعادتهما لوضعهما الطبيعي بأسرع وقت".

‏يذكر أن المنتخب العراقي سيشارك في بطولات خليجي الكويت 26 إلى جانب سبع منتخبات خليجية أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.