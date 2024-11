جامعة سومر: استحداث الدراسات العليا في القانون بعد موافقة التعليم العالي

2024-11-25 17:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس جامعة سومر، الدكتور عادل الزركاني، عن حصول الجامعة على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث برنامج الدراسات العليا (ماجستير) في قسم القانون العام، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026. وأوضح الزركاني لشبكة اخبار الناصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لرئاسة الجامعة تهدف...

