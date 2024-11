2024-11-25 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ"سرقة القرن" من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق. وبحسب مصدر قضائي، فإن "محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات […]

The post صدور احكام بالسجن بحق نور زهير ورائد جوحي وهيثم الجبوري appeared first on جريدة المدى.