بالفيديو.. محاولات لاقتحام مصرف التنمية الدولي في بغداد من قبل مودعين

2024-11-25 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شهدت منطقة العرصات في بغداد، اليوم الاثنين، حالة من التوتر والغضب، حيث تجمع عدد من المودعين أمام فرع مصرف التنمية الدولي، في محاولة لاقتحامه، احتجاجًا على ما وصفوه بسوء التصرف في أموالهم وعدم تلبية طلباتهم المالية. وقال شهود عيان، إن "التجمع بدأ صباح اليوم بمشاركة عشرات المودعين الذين رفعوا شعارات تندد بالإدارة المصرفية […]

