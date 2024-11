2024-11-25 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أن من الأفضل للمجلس التصويت على قانون العفو العام، قبل القوانين الأخرى. جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية داخل البرلمان. وقال المشهداني: "الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام للمظلومين اولاً قبل القوانين الأخرى"، مضيفاً أن "هناك تهديدات ومخاطر تواجه […]

The post المشهداني لرؤساء الكتل: أفضل التصويت على قانون العفو العام قبل غيره appeared first on جريدة المدى.