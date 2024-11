ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور رسميا وغيابه عن المباريات

2024-11-25 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن نادي ريال مدريد، عن إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور. وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي على فينيسيوس جونيور، تبيّن أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، وسيتم متابعة تطور حالته بشكل مستمر”. ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، سيغيب فينيسيوس …

