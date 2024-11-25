المشهداني يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب

2024-11-25 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين، اللجان النيابية برفع القوانين المعطلة إلى رئاسة المجلس.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه كافة اللجان البرلمانية، برفع كل القوانين المعطلة إلى رئاسة مجلس النواب".