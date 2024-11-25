2024-11-25 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملاأكدت السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الاثنين اتخاذ الولايات المتحدة مواقف حيوية لخفض التصعيد الإقليمي مع العراق ، فيما أشارت إلى ان انتقال في مهام التحالف الدولي يمنح تعميق العلاقات الثنائية مع العراق.وقالت السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي ، خلال طاولة مستديرة لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة الأنباء العراقية (واع): سوف أغادر العراق قريبا وكان لي الشرف ان أخدم في العراق"، مبينة أن "الجميع يعرف بالوعود الانتخابية وفي نهاية المطاف سوف تتخذ الرئاسة الجديدة القرارات الصائبة".وتابعت أن "مرحلة انتقال التحالف الدولي خلال الأعوام السابقة طلب منا مساعدة العراق للقضاء على داعش وتباحثنا خلال الأيام السابقة عن إعادة التموضع بعد انتهاء داعش".وأشارت رومانوسكي، أن " التحالف الدولي مستمر مع العراق بعد هزيمة داعش وتوصلنا بالاتفاق إلى الانتقال وانهاء التواجد في العام 2025 "، موضحة ان "الاتفاقية في موضع التنفيذ مع الالتزام بالتوقيتات وهذا يمنح تعميق العلاقات الثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي"، مشيرة "تحقيق انتصارات مع القوات العراقية ضد داعش ".وبشأن الملف المالي في العراق بينت السفيرة الأميركية أن "هناك ثقة بالمصارف العراقية وتقدمها نحو الأمام من أجل إجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتحسين القطاع المصرفي ".وواصلت رومانوسكي، أن "العلاقات بين امريكا والعراق في تطور ملحوظ"، موضحة ان " اتفاقية الإطار الاستراتيجي شاملة وليست فقط أمنية".وأكدت السفيرة الأمريكية على "الالتزام مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم العراق واستقطاب الاستثمارات من جميع الدول وجعل العراق اكثر جاذبية من خلال تشجيع رجال الأعمال للاستثمار فيه ".أشارت الى تسجيل زيادة الاستثمارات الاميركية داخل العراق وافتتاح عدد من الماركات المسجلة على خلفية زيارة رئيس الوزراء الى امريكا برفقة وفد من رجال الأعمال العراقيين والمستثمرين"، مبينا ان "هناك تنمية اقتصادية واستثمار بشكل تدريجي وهو مؤشر جيد للاقتصاد العراقي".ونوهت الى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذت مواقف حيوية لخفض التصعيد الإقليمي تجاه العراق"، مشير الى زيادة المساعدات الإنسانية الى غزة مع مساع حكومة بادين خفض التصعيد".واثنت على إجراء الانتخابات في إقليم كردستان، فيما حثت على تشكيل الحكومة بشكل سريع لتقديم الخدمات للمواطنين وإقرار القوانين المهمة.